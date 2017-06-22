Джордж Клуні продав власний бренд текіли за $1 мільярд

Британський алкогольний гігант Diageo придбав преміальний американський бренд текіли Casamigos, співзасновником якого є голлівудський актор Джордж Клуні, за 1 млрд доларів. Про це пише Російська служба ВВС.

Читайте такожБатько Бейонсе підтвердив, що дочка народила двійнюВ Diageo заявили про намір зробити Casamigos міжнародним брендом. Видання зазначає, що Джордж Клуні заснував компанію Casamigos в 2013 році разом зі своїми друзями Ранде Гербером і Майком Мелдманом.

За їхніми словами, бренд Casamigos (у перекладі з іспанської - "дім друзів") народився після нічних дружніх посиденьок з текілою. Чоловік супермоделі Сінді Кроуфорд Ранде Гербер розповів, що Casamigos "почалася з дружби і задуму створити найсмачнішу і м'яку текілу".

Джордж Клуні сказав в інтерв'ю Ес-ен-бі-сі, що він та його друзі "залишаться частиною Casamigos і, мабуть, вип'ють ввечері по шоту. Або навіть по два".

Як повідомляв УНІАН, на початку червня дружина актора Амаль народила двійню - дівчинку і хлопчика. Угоду з Diageo було підписано всього кілька тижнів потому.