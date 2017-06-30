Катар заявив про готовність до врегулювання кризи з арабськими країнами

Голова МЗС Катару Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тані заявив про готовність Катару до врегулювання кризи дипломатичних відносин з країнами Перської затоки. Про це міністр повідомив журналістам у Вашингтоні, передає РБК з посиланням на Reuters.

"В Досі готові обговорювати з арабськими країнами "розумні заходи" щодо того, як покласти край регіональної кризи", - сказав міністр.

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Голова МЗС підкреслив, що в ході свого перебування у Вашингтоні він провів переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і обговорив перспективи політичного вирішення конфлікту. Тіллерсон, за словами міністра, назвав вимоги арабських країн до Катару важко реалізованими.

За даними телеканалу Al Jazeera, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тані також повідомив на зустрічі з журналістами про те, що Катар "має хороші показники по боротьбі з тероризмом". За його словами, США можуть підтвердити, що Катар не підтримує терористичні і екстремістські угруповання.

Як повідомляє Reuters, Катар має намір у зв'язку з блокадою країн Перської затоки подати скаргу до СОТ проти Саудівської Аравії, Бахрейну, ОАЕ та Єгипту.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.