Тіллерсон закликав арабські країни пом'якшити вимоги до Катару

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що деякі з вимог, висунутих чотирма арабськими країнами на чолі з Саудівською Аравією на адресу Катару в обмін на скасування санкцій, важко виконати, і закликав сторони до діалогу. Про це пише Бі-Бі-Сі.

Тіллерсон зазначив, що умови, висунуті арабськими країнами, становлять основу для діалогу, здатного вирішити цю кризову ситуацію.

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Рекс Тіллерсон заявив, що Катар вивчає ці вимоги, і закликав усі сторони сісти разом і виробити заходи по боротьбі з тероризмом і екстремізмом.

"Щоб розрядити обстановку, треба збавити тон", - вважає Тіллерсон.

Зазначимо, що Саудівська Аравія з союзниками хочуть, щоб Катар розірвав свої тісні зв'язки з Іраном і закрив турецьку військову базу на території своєї країни. У п'ятницю Катару був встановлений строк у 10 днів на виконання цих вимог.

Також союзники зажадали закрити мовлення телеканалу "Аль-Джазіра", який фінансує влада Катару.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.