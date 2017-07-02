У Лондоні пройшов багатотисячний мітинг проти уряду Мей (фото)

У Лондоні кілька тисяч людей провели марш проти політики кабінету прем'єр-міністра Британії Терези Мей.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Учасники акції вимагали відставки уряду.

Прийшли на марш тримали в руках плакати із закликами відмовитися від політики скорочення державних витрат - починаючи від сфери охорони здоров'я і закінчуючи поліцією.

Учасники акції попрямували до Парламентської площі, де перед ними виступив лідер опозиційної партії лейбористів Джеремі Корбін. Він заявив, що урядова програма особливо жорстока до найбідніших верств населення.

Організаторами акції виступили профспілки.

Невдоволення урядом Мей посилилося на тлі недавніх терактів у Британії, а також пожежі в багатоповерховому будинку Лондона. Крім того, згідно з опитуваннями, багато британців не підтримують план прем'єра про жорсткий Brexit і хотіли б проведення повторного референдуму про вихід Британії зі складу ЄС.