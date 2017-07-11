Адміністрація Трампа підтримує введення нових санкцій проти РФ

Білий дім підтримує введення нових економічних санкцій щодо Росії та Ірану, однак цей законопроект, який зараз розглядається в Конгресі США, неприпустимо стримує повноваження президента.

Про це пише The Washington Post.

Як заявив директор із законодавчих питань Білого дому Марк Шорт, адміністрація Дональда Трампа підтримує нові санкції, але заперечує проти тієї частини законопроекту, яка наділяє Конгрес набагато більш значними повноваженнями у визначенні політики санкцій відносно РФ. Якщо Дональд Трамп спробує пом'якшити або скасувати санкції проти Москви, згідно із законопроектом, буде потрібно голосування Конгресу.

"Ми стурбовані тим, що законопроект, як ми вважаємо, створює незвичайний прецедент делегування зовнішньої політики 535 членам Конгресу. Він не містить в собі винятків, що стосуються питань національної безпеки, які завжди були частиною санкцій в минулому", - сказав Шорт.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат прийняв законопроект про нові санкції проти Ірану і Росії. Законопроект вводить обмеження проти осіб та організацій, які сприяють кібератакам, а також стоять за наданням озброєнь уряду Сирії. Санкції можуть вплинути на гірничодобувний, металургійний, судноплавний і інші сектори російської економіки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося.