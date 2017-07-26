Brazzers готує порнопародію на "Гру престолів"
Версія "для дорослих" називається The Queen of Thrones.
Відома порностудія Brazzers має намір зняти порнопародію "Гру престолів". Новий фільм для дорослих збираються назвати The Queen of Thrones, повідомляє "Канобу". Плакати-тизери з акторами, які зіграють основних персонажів серіалу, з'явилися в "Твіттері".
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Ребекка Мур в ролі Серсеї Ланністер;
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers#ComingSoon#ZZSeriespic.twitter.com/Y3lRT0ST6l— Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) July 24, 2017
Елла Хьюз в ролі Маргері Тіреллі;
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers#ComingSoon#ZZSeriespic.twitter.com/ghCkijRfLY— Ella Hughes (@EllaHughesXXX) July 25, 2017
Тіна Кей в ролі Дейнерас Таргарієн;
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers#ComingSoon#ZZSeriespic.twitter.com/AjSgLVVKLd— Tina Kay (@TinaKayxxx) July 25, 2017
Денні Ді в ролі Джеймса Ланністера;
Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers#ComingSoon#ZZSeriespic.twitter.com/3lvPceoQW2— Danny D (@DannyDxxx) July 25, 2017
Ксандер Корвус в ролі Джона Сноу.
Winter is Cumming for the Queen of Thrones.. @Brazzers#ComingSoon#ZZSeriespic.twitter.com/c2Wv34Vfz4— Xändër Cörvüs (@XCorvus777) July 24, 2017
Інформації про дату виходу фільму або його бюджет поки немає.
Як повідомляв УНІАН, прем'єра 7 сезону культового серіалу відбулася 12 липня. Фінал нового сезону серіалу "Гри престолів" буде найдовшим епізодом в історії проекту. За словами одного з творців шоу Дена Уайса, в новому сезоні будуть показані два епізоди довші за 60 хвилин.
"Один буде нашим найдовшим епізодом в історії - він триватиме близько 90 хвилин. Інший найкоротшим епізодом завдовжки 50 хвилин", - додав Девід Беніофф.