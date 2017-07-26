Brazzers готує порнопародію на "Гру престолів"

Відома порностудія Brazzers має намір зняти порнопародію "Гру престолів". Новий фільм для дорослих збираються назвати The Queen of Thrones, повідомляє "Канобу". Плакати-тизери з акторами, які зіграють основних персонажів серіалу, з'явилися в "Твіттері".

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Ребекка Мур в ролі Серсеї Ланністер;

Who will defeat the Queen Of Thrones? Find out exclusively on @Brazzers#ComingSoon#ZZSeriespic.twitter.com/Y3lRT0ST6l — Rebecca More UK MILF (@divaliciousuk) July 24, 2017

Елла Хьюз в ролі Маргері Тіреллі;

Тіна Кей в ролі Дейнерас Таргарієн;

Денні Ді в ролі Джеймса Ланністера;

Ксандер Корвус в ролі Джона Сноу.

Інформації про дату виходу фільму або його бюджет поки немає.

Як повідомляв УНІАН, прем'єра 7 сезону культового серіалу відбулася 12 липня. Фінал нового сезону серіалу "Гри престолів" буде найдовшим епізодом в історії проекту. За словами одного з творців шоу Дена Уайса, в новому сезоні будуть показані два епізоди довші за 60 хвилин.

"Один буде нашим найдовшим епізодом в історії - він триватиме близько 90 хвилин. Інший найкоротшим епізодом завдовжки 50 хвилин", - додав Девід Беніофф.