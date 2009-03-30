Financial Times назвала найбільш високооплачуваних політиків світу

Газета Financial Times опублікувала рейтинг найбільш високооплачуваних світових політичних лідерів.

Як повідомляє російська газета «Взгляд», якщо у 2007 році першу позицію посідав прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН, то тепер його потіснив Президент США Барак ОБАМА.

Річна зарплата Б.ОБАМИ становить приблизно 400 тис. доларів, що, як зауважує Financial Times, в п`ять разів більше за зарплату російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Для порівняння, річний дохід прем`єр-міністра Ірландії Брайана КОУЕНА становить 326 тис. доларів, Президента Франції Ніколя САРКОЗІ – 340 тис. доларів, канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ - 289 тис. доларів.

Г.БРАУН, за даними на 2009 рік, одержує 252 тис. доларів, а Д.МЕДВЕДЄВ – 85 тис. доларів на рік.