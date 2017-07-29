У МЗС РФ назвали санкції Конгресу США "незаконними"

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації назвали нові санкції Конгресу Сполучених Штатів Америки проти Росії "незаконними".

Як повідомляється на сайті МЗС РФ, сьогодні, 28 липня, відбулася телефонна розмова очільника відомства Сергія Лаврова з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

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"Лавров наголосив, що рішення зрівняти кількість співробітників американських і російських дипломатичних представництв, а також закрити доступ на два об'єкти посольства США викликано цілою серією ворожих кроків Вашингтона. Такі дії включали незаконні санкції проти Росії, наклепницькі звинувачення на її адресу, масову висилку дипломатів і експропріацію нашої дипломатичної власності", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що Лавров заявив, що "Росія робила все можливе, щоб виправити відносини, у відповідь на американські провокації поводилася стримано".

"Однак останні події показали, що політика США опинилася в руках русофобських сил, які штовхають Вашингтон на шлях конфронтації. Вжиті нами обмежені і абсолютно адекватні заходи - це не відповідь за принципом «око за око», а вимушений крок, який повністю вписується в міжнародну практику і спрямований на захист законних російських інтересів у розрахунку на те, що американська сторона, нарешті, замислиться про згубні наслідки своєї лінії", - заявляють в МЗС РФ.

При цьому Лавров зазначив, що РФ як і раніше готова до нормалізації двосторонніх відносин зі США і співпраці з найважливіших питань міжнародного порядку денного. У зв'язку з цим наголошується, що це можливо лише на основі рівноправності, взаємної поваги і вибудовування балансу інтересів.

Як повідомляв УНІАН, Росія вимагає від США до 1 вересня скоротити кількість працюючих в РФ американських дипломатів і технічних працівників до 455 осіб.

Сенат США слідом за Палатою представників підтримав закон «Протидія противникам Америки через санкції», який передбачає посилення санкцій проти Росії, і відправив його на підпис президенту Дональду Трампу.

Документ, серед іншого, законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, а також створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення санкцій проти РФ.