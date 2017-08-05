В Азербайджані в гуртожитку стався вибух, є жертви (фото)

В азербайджанському місті Сумгайит на третьому поверсі гуртожитку стався вибух, в результаті якого, за попередніми даними, є загиблі і поранені. Про це повідомляє місцеве видання Trend.

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Після вибуху в будівлі почалася пожежа.

За даними видання, з отруєнням чадним газом госпіталізовано більше десяти осіб, у тому числі один поліцейський і один співробітник МНС.

Інформацію про пожежу підтвердили в кризовому-центрі міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, вогонь гасили в коридорі і на кухні п'ятиповерхової будівлі. Мешканців евакуювали, а пожежа згодом загасили.

Більш детальну інформацію у МНС пообіцяли надати пізніше.