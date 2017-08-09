Через удари ВПС коаліції в Сирії загинули 29 мирних жителів

В результаті авіаудару очолюваної США міжнародної коаліції в сирійському місті Ракка загинули щонайменше 29 мирних жителів, заявили правозахисники, як повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Серед загиблих - 14 дітей і сім'я, яка покинула спустошену Пальміру. У коаліції поки не прокоментували цей інцидент.

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Нагадаємо, що станом на кінець липня підтримувані США Сирійські демократичні сили відвоювали у бойовиків Ісламської держави половину міста Ракка.

За даними ООН, в обложеному місті можуть знаходитися від 20 до 50 тисяч мирних жителів. Близько 200 тисяч осіб покинули Ракку, однак ті, хто залишився, знаходяться в жалюгідному становищі.

Джихадисти ІДІЛ вважають Ракку своєю сирійською столицею.