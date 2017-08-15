У Росії знову пропав Путін - не з'являється на публіці вже тиждень

Володимир Путін відмовився від публічних заходів на сім днів - останній раз глава держави з'явився на публіці 8 серпня, а наступного разу журналісти зможуть його побачити лише 16 серпня.

Про це повідомляє Дождь з посиланням на джерела та аналіз висвітлення діяльності Путіна в державних ЗМІ. У прес-службі Кремля не відповіли на питання про те, де знаходиться Путін.

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8 серпня президент працював у двох місцях - абхазькій Піцунді, де зустрічався з президентом Раулем Хаджимбой, а також у Сочі, де відвідав турнір з бойового самбо і зустрівся з сім'єю з Іжевська, яка приїхала на відпочинок до моря. У цій поїздці Путіна супроводжували журналісти. У ніч на 9 серпня журналісти всіх ЗМІ, включаючи інформаційні агентства, полетіли в Москву. Глава держави залишився в Сочі і планував залишатися там ще мінімум на день, каже співрозмовник, знайомий з планами глави держави.

В наступні дні на сайті Кремля регулярно з'являлися повідомлення про зустрічі Путіна, які він проводив з високопоставленими чиновниками. Але всі вони проходили тет-а-тет, журналісти на них не запрошувалися, тому зрозуміти, коли насправді були записані ці заходи, неможливо. Також у всіх ЗМІ з'являлися лише знімки, які робив особистий фотограф президента.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Кремль опублікував повний запис поїздки Володимира Путіна в Туву, де російський президент показово побував у тайзі, порибалив на каскаді гірських озер, займався підводним полюванням.