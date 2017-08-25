"Ніяких більше клоунів, Дональд": Кінг заборонив Трампу дивитися фільми за його книгами

Американський письменник Стівен Кінг заборонив президенту США Дональду Трампу дивитися фільми, зняті за його книгами, у відповідь на те, що Трамп заблокував його у Twitter. Про це Кінг написав у своєму мікроблозі.

"Дональд Трамп заблокував мене у Twitter. Цим я забороняю йому дивитися "Воно" або "Містер Мерседес". Ніяких більше клоунів, Дональд", - написав він.

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Відзначимо, що головний анагонист фільму "Воно" виступає в образі страшного клоуна.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заблокував у мікроблозі Twitter американського письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення. Сам письменник пов'язує цей інцидент з його постійною критикою діяльності Трампа. Так, у лютому Кінг написав, що Трамп "заплутує" відносини Америки з Австралією і назвав Трампа імпульсивним ідіотом. А в травні цього року Кінг заявив, що доступ Трампа до "ядерної кнопки" страшніше будь-якого його хоррора.