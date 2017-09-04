Помер відомий американський поет

Американський поет Джон Ешбері помер на 91-му році життя, повідомляє агентство AP.

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Ешбері вважається одним із найбільш важливих поетів США другої половини минулого століття. Його праця справила сильний вплив на американську і східноєвропейську поезію.

Він є лауреатом безлічі нагород, в тому числі Національної книжкової премії та Пулітцерівської премії. Твори Джона Ешбері перекладені на багато мов світу.

Джон Ешбері народився 28 липня 1927 року. Виступав не тільки як поет, а й як художній критик. Брав участь в поетичних читаннях, організованих Енді Уорхолом. Викладав словесність в різних коледжах США.