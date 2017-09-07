США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго КНДР

Сполучені Штати Америки підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає запровадження ембарго на постачання нафти до Північної Кореї і замороження активів її уряду і лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на американські ЗМІ.

Крім того, проект резолюції передбачає заборону на пересування Кіма за кордон і блокування експорту текстильних виробів із Північної Кореї та виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, що працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду.

Читайте такожГенсек ООН назвав єдиний можливий спосіб урегулювання проблем Корейського півострова

Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo, яка наразі здійснює рейси до Пекіна і ще кількох міст Китаю і до російського Владивостока.

Причиною є все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН.

Дві країни, що фактично найбільше підтримують Північну Корею, Росія і Китай, які обидві мають право вето в Раді безпеки, вже різко засудили останні такі випробування, здійснені минулого тижня.