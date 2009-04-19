Баскські бойовики збільшили "революційний податок" з підприємців

Баскські бойовики збільшили розмір "революційного податку", що стягується з підприємців, до 100 тисяч євро і більше, передало іспанське інформаційне агентство EFE з посиланням на підприємницькі кола Наварри (північ Іспанії).

"Останнім часом підприємці Наварри дедалі частіше одержують листи від організації ЕТА з вимогою виділити для фінансування їх діяльності значні суми грошей", - повідомив журналістам президент Конфедерації підприємців Наварри (Confederacion de empresarios de Navarra, CEN) Хосе Мануель Айєса (Jose Manuel Ayesa).

Якщо раніше бойовики задовольнялися сумами в 20-60 тисяч євро, то тепер вони вимагають від 100 до 400 тисяч.

"Ці вимоги почали звучати дедалі частіше, не минає тижня, щоб хто-небудь з наших членів не одержав подібного листа", - зазначив Айєса.

На думку підприємця, за ситуації, коли терористи втрачають інші джерела фінансування, насамперед через заборону діяльності партій, які підтримували ЕТА, "у них не залишається іншого джерела, окрім підприємців".

"Утім, тиск на нас ніколи не припинявся, просто останнім часом він став відчутнішим", - констатував бізнесмен.

Організація ЕТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, баскською "Батьківщина і свобода") заснована 31 липня 1959 року, веде боротьбу за незалежність Країни басків.

РІА “Новости”