Помер соул-співак, "двійник" Джеймса Брауна

Чарльз Бредлі, американський соул-співак, помер від раку у 68 років. Він пізно став популярним, випустивши свій перший альбом No Time For Dreaming в 62 роки, передає ВВС.

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У 2011 році журнал Rolling Stone включив диск до списку найкращих альбомів року.

Бредлі більшу частину свого життя працював різноробочим, проте все одно займався музикою, натхненний після виступу співака Джеймса Брауна, який він побачив, будучи підлітком. Крім того, певний час артист був двійником Брауна.

Here's Charles Bradley performing 'Changes' by @BlackSabbath around @RSDUK for Craig https://t.co/2jpIPadOdr — BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) September 23, 2017

So sad that Charles Bradley has left us, what a voice & spirit. My heart goes out to his family-both blood & musical https://t.co/vQ0Pyq8Xes — Mark Ronson (@MarkRonson) September 23, 2017

Як повідомляв УНІАН, на 91-му році життя помер американський поет Джон Ешбері.