Помер соул-співак, "двійник" Джеймса Брауна

04:58, 24 вересня 2017
Світ
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Співак в жанрі соул Чарльз Бредлі помер у Нью-Йорку.

Бредлі помер на 69-му році життя / фото twitter.com/BBC6Music

Чарльз Бредлі, американський соул-співак, помер від раку у 68 років. Він пізно став популярним, випустивши свій перший альбом No Time For Dreaming в 62 роки, передає ВВС.

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У 2011 році журнал Rolling Stone включив диск до списку найкращих альбомів року.

Бредлі більшу частину свого життя працював різноробочим, проте все одно займався музикою, натхненний після виступу співака Джеймса Брауна, який він побачив, будучи підлітком. Крім того, певний час артист був двійником Брауна.

Як повідомляв УНІАН, на 91-му році життя помер американський поет Джон Ешбері.

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Теги: #помер Чарльз Бредлі#двійник Джеймса Брауна