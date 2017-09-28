У США помер засновник Playboy Х'ю Хефнер

07:46, 28 вересня 2017
Світ
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Хефнер помер від природних причин в своєму будинку.

Х'ю Хефнер / REUTERS

Засновник еротичного журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у США у віці 91 року. Про це повідомляє Playboy в Twitter.

Як зазначає ВВС, Хефнер помер у своєму будинку.

В Playboy Enterprises повідомили, що Хефнер помер від природних причин.

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Нагадаємо, що Х'ю Хефнер заснував "Плейбой" в 1953 році. У рубриці "Дівчина місяця" на обкладинці першого випуску журналу тоді знялася Мерилін Монро.

Playboy швидко став знаковим брендом, а його логотип у вигляді кролика з метеликом на шиї використовується багатьма іншими підрозділами компанії, включаючи клуби і ресторани.

Раніше на Ямайці померла найстаріша мешканка Землі.

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