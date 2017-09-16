На Ямайці померла найстаріша мешканка Землі

13:05, 16 вересня 2017
Світ
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З 15 квітня 2017 року Вайолетт Мосс-Браун була найстарішим верифікованим жителем Землі.

фото twitter.com/AndrewHolnessJM

На Ямайці померла найстаріша мешканка Землі Вайолет Мосс-Браун. Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Ямайки Ендрю Холнесса в Тwitter.

"Пані Вайолет Мосс-Браун померла. Їй було 117 років. Спочивай з миром Мосс-Браун", - йдеться в повідомленні.

З 15 квітня 2017 Вайолетт Мосс-Браун була найстарішим верифікованим жителем Землі, а також першим верифікованим довгожителем Ямайки.

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Вона входила в п'ятірку найстаріших людей Землі.

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Теги: #Ямайка#найстаріша мешканка Землі#мешканка Ямайки