На Ямайці померла найстаріша мешканка Землі Вайолет Мосс-Браун. Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Ямайки Ендрю Холнесса в Тwitter.

"Пані Вайолет Мосс-Браун померла. Їй було 117 років. Спочивай з миром Мосс-Браун", - йдеться в повідомленні.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestpersonpic.twitter.com/p9fYNDV9vM — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) September 16, 2017

З 15 квітня 2017 Вайолетт Мосс-Браун була найстарішим верифікованим жителем Землі, а також першим верифікованим довгожителем Ямайки.

Читайте такожБабуся-діджейка з Польщі грає на дискотеках для людей похилого віку і молодих (відео)

Вона входила в п'ятірку найстаріших людей Землі.