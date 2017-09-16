На Ямайці померла найстаріша мешканка Землі
13:05, 16 вересня 2017Світ
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З 15 квітня 2017 року Вайолетт Мосс-Браун була найстарішим верифікованим жителем Землі.
Вайолет Мосс-Браун було 117 років / фото twitter.com/AndrewHolnessJM
На Ямайці померла найстаріша мешканка Землі Вайолет Мосс-Браун. Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Ямайки Ендрю Холнесса в Тwitter.
"Пані Вайолет Мосс-Браун померла. Їй було 117 років. Спочивай з миром Мосс-Браун", - йдеться в повідомленні.
Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) September 16, 2017
Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestpersonpic.twitter.com/p9fYNDV9vM
З 15 квітня 2017 Вайолетт Мосс-Браун була найстарішим верифікованим жителем Землі, а також першим верифікованим довгожителем Ямайки.
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На 117 році життя померла найстарша людина планети
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