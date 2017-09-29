У Москві затримали опозиціонера Навального напередодні мітингу (відео)



У Росії затримали опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомляє сам політик у соцмережах.

Його затримали в під'їзді власного будинку в Москві вранці 29 вересня. Причини затримання не називаються. Навальний стверджує, що його везуть в ОВС «Данилівський».

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29 вересня Навальний мав виступати на узгодженому мітингу в Нижньому Новгороді.

«Мене затримали в під’їзді. Везуть кудись для «дачі пояснень», - написав Навальний, додавши, що він саме збирався їхати на мітинг до Нижнього Новогорода.