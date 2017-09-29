У Москві затримали опозиціонера Навального напередодні мітингу (відео)
10:20, 29 вересня 2017Світ
31 0
Сам політик повідомляє, що його везуть до ОВС "Данилівський".
Олексій Навальний / REUTERS
У Росії затримали опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомляє сам політик у соцмережах.
Його затримали в під'їзді власного будинку в Москві вранці 29 вересня. Причини затримання не називаються. Навальний стверджує, що його везуть в ОВС «Данилівський».
Читайте такожКвартири, дача і вілла в Італії: Навальний знайшов у кремлівського пропагандиста Соловйова нерухомості на мільярд рублів
29 вересня Навальний мав виступати на узгодженому мітингу в Нижньому Новгороді.
«Мене затримали в під’їзді. Везуть кудись для «дачі пояснень», - написав Навальний, додавши, що він саме збирався їхати на мітинг до Нижнього Новогорода.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter