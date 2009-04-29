У США зафіксовано перший випадок смерті від свинячого грипу - жертвою нової хвороби стала 23-місячна дитина в штаті Техас, яка нещодавно побувала в Мексиці, повідомляє Reuters.

Це перша смерть від свинячого грипу за межами Мексики.

До цього випадки з летальним результатом були зафіксовані тільки в Мексиці - від вірусу загинули 159 осіб. У лікарнях перебувають іще 1,3 тис. осіб. За оцінкою влади, загальна кількість хворих досягла вже 2,5 тисячі людей.

У США на даний момент зафіксовано 65 випадків зараження, проте до цього моменту влада повідомляла, що у всіх пацієнтів хвороба протікає в доволі м`якій формі. Американські експерти вже прогнозували збільшення кількості хворих і перші жертви.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), офіційно випадки зараження підтверджені владою США, Канади, Нової Зеландії, Британії, Ізраїлю, Іспанії, Німеччини і Австрії. Останньою з країн, які підтвердили факт зараження своїх громадян свинячим грипом поки що , є Австрія.

ВООЗ, стурбована посиленням загрози, може підвищити нинішній четвертий рівень тривоги до п`ятого на тлі триваючого розповсюдження грипу. П`ятий рівень означатиме неминучість пандемії.

Експерти також побоюються, що свинячий грип може бути вкрай небезпечний для людей, чия імунна система ослаблена ВІЛ або іншими захворюваннями.

Світові ринки можуть відреагувати на чергову дію ВООЗ негативно. Свинина і пов`язані з розведенням свиней сировинні товари, такі як зерно або соя, знизилися в ціні, проте на валютних ринках великих коливань поки що не спостерігається.