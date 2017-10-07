Ураган "Нейт" близько: в чотирьох південних штатах США оголошено евакуацію

У чотирьох південних штатах США оголошено надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану "Нейт" до узбережжя Мексиканської затоки. Як передає ВВС, Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і деякі райони Флориди оголосили про наближення урагану і віддали накази про початок евакуації.

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Оголошена евакуація і в декількох району міста Новий Орлеан, який зазнав страшних руйнувань від урагану "Катріна" 12 років тому.

Ураган "Нейт" вже призвів до загибелі 25 осіб в Нікарагуа, Коста-Ріці та Гондурасі, хоча там він пройшов ще в статусі тропічного циклону.

Потім по мірі наближення до мексиканських курортах циклон став посилюватися, і йому була присвоєна перша категорія за класифікацією ураганів. Хоча поки що він поступається за силою ураганів "Марія" і "Ірма", що вдарила по цим районам у вересні, він також несе з собою сильні вітри і зливи.

Особливу небезпеку, як зазначається в попередженнях місцевої влади, становлять повені, викликані нагонными хвилями. З деяких низинних районів вирішено евакуювати жителів.

На узбережжя штату Луїзіана ураган повинен обрушитися до вечора суботи за місцевим часом. Там вже мобілізовано вже більше тисячі національних гвардійців, частина з них спрямована в Новий Орлеан для спостереження за станом насосних осушувальних систем.

У Новому Орлеані оголошено комендантську годину - з 18:00 за місцевим часом.

Раніше в п'ятницю ураган "Нейт" зачепив мексиканський півострів Юкатан, де розташовані популярні курорти Канкун і Плайа дель Кармен.

Нафтові компанії тим часом зайняті евакуацією робітників з нафтових платформ у Мексиканській затоці.

У Центральній Америці "Нейт" викликав зсуви і повені, що стали наслідком проливних дощів; там заблоковані багато автодоріг, зруйновано мости, пошкоджено багато будинків.

У Нікарагуа ураган спричинив загибель щонайменше 13 осіб, ще вісім людей загинули в Коста-Ріці, три в Гондурасі та один в Сальвадорі.