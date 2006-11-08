Грузія не віддасть Росії свій газопровід

Спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що країна не продаватиме Росії магістральний газопровід. За її словами, газопровід є стратегічним об`єктом і не підлягає продажу, передає Прайм-ТАСС.

Віце-спікер парламенту Михайло Мачаваріані заявив, що раніше в Грузії припускалася можливість продажу газопроводу, проте тепер країна не має наміру продавати його. У "Газпромі" раніше заявляли, що Грузія може сплатити вартість постачань російського газу своїми активами.

У листопаді "Газпром" оголосив про те, що ціна на російський газ для Грузії з 2007 року буде піднята з 110 до 230 доларів за тисячу кубометрів. Прем`єр-міністр Грузії Зураб Ногаїделі заявив на це, що республіка не купуватиме газ за запропонованою "Газпромом" ціною.

Лента.ру