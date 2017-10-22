Ердоган відмовився називати США "цивілізованою" країною

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не може називати США «цивілізованою» країною. Про це повідомляє агентство Anadolu.

За його словами, США також не можна називати «колискою демократії».

«Якщо Америка видає ордери на арешт 13-ти моїх охоронців в країні, в яку я прибув за запрошенням, то вибачте, я не можу назвати таку країну цивілізованою», — сказав Ердоган.

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Як наголошується, в червні США заарештували 16 громадян Туреччини, в тому числі охоронців турецького президента, яких підозрювали в участі у бійці біля посольства Туреччини в Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що ще один виступ Ердогана в США був перерваний через бійку.