Виступ Ердогана в Нью-Йорку був перерваний через бійку

Виступ президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на заході турецько-американського національного комітету в готелі Marriott Marquis було перервано через виступи протестуючих. Про це пише газета The New York Times.

Як повідомляється, протестувальники вимагали, щоб Ердоган «забирався зі США». Після криків зав'язалася бійка, в ході якої прихильники Ердогана і охорона виштовхали протестувальників із приміщення. Сам Ердоган перервав свою промову на час інциденту і мовчки спостерігав за подіями.

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За словами представника поліції, після інциденту було затримано п'ять осіб.

Газета зазначає, що це не перший випадок відкритих виступів проти Ердогана в США. У травні, під час останнього офіційного візиту Ердогана в США його охоронці побилася з демонстрантами біля резиденції посла Туреччини у Вашингтоні. Пізніше 15 охоронцям президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана пред'явили звинувачення за напад на учасників мітингу.