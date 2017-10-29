У Британії звільнили моряків через вживання наркотиків та секс на підводному човні

У Великбританії лише за місяць звільнили 16 членів екіпажу підводного човна "Віджилент". Причиною цьому послугували інтимні стосунки та вживання наркотиків, пише ТСН.

Повідомляється, що 9 членів екіпажу підводного човна звільнили за вживання кокаїну на службі. Їх звинувачують в організаціївечірок на борту, коли човен перебував із місією біля берегів США.

Читайте такожАтомний підводний човен Британії зіткнувся з торговельним судном біля берегів Гібралтару

Крім того, на одного із моряків чекає трибунал, бо він самовільно відлучився зі служби, аби злітати до дівчини.

Видання зазначає, що на початку жовтня від командування відсторонили капітана субмарини – за інтимний зв'язок із підлеглою. Пізніше з тієї ж причини посад позбавили заступника командира екіпажу і жінку-інженера. Скандал вже охрестили найгучнішим в історії британських ВМС.