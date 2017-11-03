В адміністрації Twitter пояснили, чому акаунт Трампа був відключений на 11 хвилин

У четвер, 2 листопада, особиста сторінка президента США Дональда Трампа виявилася недоступною для користувачів. Як виявилося, аккаунт президента був «ненавмисно деактивований» через помилку співробітника сервісу мікроблогів, передає РБК.

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«Раніше сьогодні аккаунт @realdonaldtrump був ненавмисно деактивований через помилку співробітника Twitter. Аккаунт був недоступний протягом 11 хвилин і потім був відновлений. Ми продовжуємо розслідування та вживаємо заходів для запобігання подібних подій», — йдеться в повідомленні на сторінці адміністрації Twitter.

Раніше в четвер користувачі Twitter помітили, що сторінка президента перестала з'являтися, замість неї з'являлося повідомлення: «Вибачте, дана сторінка не існує».

Станом на 3 листопада в Twitter Дональда Трампа було опубліковано понад 36 тисяч його повідомлень на сторінку американського президента підписалися 41,7 млн користувачів.