В Брюсселі розпочинається дводенне засідання міністрів оборони країн НАТО

В Брюсселі в штаб-квартирі НАТО розпочинається дводенне засідання міністрів оборони країн-членів Організації Північно-Атлантичного договору.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, очікується, що міністри обговорять подальшу адаптацію альянсу та підготовку до наступного саміту на рівні глав держав та урядів, який відбудеться у липні 2018 року в Брюсселі.

Головними питаннями нинішнього засідання будуть питання Командної структури НАТО, ситуація в Афганістані та Північній Кореї.

Читайте такожНАТО посилить захист морських шляхів та мобільність військ в Європі - Столтенберг

Зустріч розпочнеться із засідання Групи з питань планування у ядерній сфері.

«Елемент наших регулярних консультацій стосується того, щоб утримувати ядерні сили альянсу безпечними та ефективними. Потім ми ухвалимо рішення щодо подальшої адаптації НАТО з фокусом на оцінці Командної структури», - повідомив напередодні засідання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Сьогодні ввечері у форматі вечері учасники засідання зустрінуться з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні для обговорення глобальних загроз, у тому числі, Північної Кореї.

На завтрашній ранок запланована зустріч з партнерами, які беруть участь в операції в Афганістані «Рішуча підтримка».