Одіозний президент Філіппін пригрозив скидати корупціонерів з вертольота

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на видання The Philippine Star.

«Якщо ви корумповані, я викличу вас на вертольоті і скину вниз на півдорозі до Маніли. Я робив це раніше, чому я не можу зробити цього зараз?» - сказав він, виступаючи після відвідування постраждалих від тайфуну районів провінції.

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Видання зазначає, що Дутерте доручив збільшити фінансування для усунення наслідків стихійного лиха в країні.

Філіппінський президент також додав, що боротьба з корупцією нарівні з антинаркотичною кампанією будуть залишатися пріоритетними завданнями його шестирічного терміну.

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн звернувся до влади Філіппін із закликом почати розслідування заяв президента країни Родріго Дутерте, який раніше повідомляв про вчинені ним у минулому вбивствах.