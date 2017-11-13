МАГАТЕ підтвердило виконання Іраном ядерної угоди

Іран дотримується умов ядерної угоди, підписаної в 2015 році. Це підтвердило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті, оприлюдненому в понеділок, 13 липня.

За даними МАГАТЕ, Іран "не збагачував" уран вище допустимого рівня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Читайте такожДії США можуть підштовхнути Іран до створення ядерної зброї - президент Франції

При цьому кількість низькозбагаченого урану станом на 5 листопада становила 96,7 кілограма, що набагато менше за верхню межу у 202,8 кілограма, встановлену угодою.

Іран також дотримується обмеження по кількості центрифуг для збагачення урану. Ірану дозволено мати не більше 5060 центрифуг.

Єдине, в чому Іран з часу набуття чинності угодою вчинив невелике порушення, - це в перевищенні максимально дозволеного обсягу важкої води. Однак зараз і за цим пунктом Іран виконує умови угоди: за максимально дозволених 130 тонн важкої води Іран має лише 114,4 тонни. Важка вода є необхідною для виробництва плутонію, що може слугувати для створення ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської атомної програми. Виступаючи 13 жовтня, Трамп не оголосив про вихід з договору з Іраном, проте дав Конгресу США 60 днів для ухвалення рішення про відновлення економічних санкцій проти Тегерана, які були скасовані в рамках договору щодо іранської атомної програми.