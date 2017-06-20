ЄС вирішив змінити зовнішній вигляд шенгенської візи
15:06, 20 червня 2017Світ
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Правило встановлює новий загальний дизайн візової етикетки для збільшення безпеки.
Дизайн знаходиться в обігу вже 20 років / фото УНІАН
Рада ЄС в цілях безпеки прийняла рішення змінити дизайн шенгенської візи, щоб посилити її захист від підробок. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
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Правило встановлює новий загальний дизайн візової етикетки для збільшення безпеки. В Раді ЄС зазначили, що чинний дизайн, який знаходиться в обігу вже 20 років, був скомпрометований серйозними інцидентами з підробками і шахрайством.
Документ про вступ в силу нових правил, найімовірніше, буде підписано в липні.
Як повідомляв УНІАН, в Єврокомісії заявили, що Шенген повинен повернутися до повноцінного ще в цьому році.
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