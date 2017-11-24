США перекинуть до Південної Кореї шість винищувачів F-22

США мають намір перекинути в Південну Корею на час навчань шість винищувачів F-22, передає Reuters.

«Винищувачі F-22 будуть перекинуті ВПС США для участі в навчаннях Vigilant Ace, які пройдуть з 4 по 8 грудня», — йдеться в повідомленні.

Раніше мінфін США ввів санкції відносно одного громадянина Китаю і 13 компаній в рамках протидії розвитку північнокорейської ядерної програми.

Крім того, в список потрапили два десятки вантажних кораблів, зареєстрованих в Південній Кореї.