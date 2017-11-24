США перекинуть до Південної Кореї шість винищувачів F-22
04:57, 24 листопада 2017Світ
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Винищувачі F-22 будуть перекинуті ВПС США для участі в навчаннях Vigilant Ace, які пройдуть з 4 по 8 грудня.
REUTERS
США мають намір перекинути в Південну Корею на час навчань шість винищувачів F-22, передає Reuters.
«Винищувачі F-22 будуть перекинуті ВПС США для участі в навчаннях Vigilant Ace, які пройдуть з 4 по 8 грудня», — йдеться в повідомленні.
Раніше мінфін США ввів санкції відносно одного громадянина Китаю і 13 компаній в рамках протидії розвитку північнокорейської ядерної програми.
Крім того, в список потрапили два десятки вантажних кораблів, зареєстрованих в Південній Кореї.
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