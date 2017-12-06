Обама став автором найпопулярнішого за кількістю лайків повідомлення в Twitter

Найпопулярнішим твітом в 2017 році стала запис 44-го президента США Барака Обами.

Про це повідомляє видання USA Today з посиланням на дані компанії Twitter.

Пост Обами опублікований 12 серпня, набрав майже 4,6 мільйона лайків, його ретвітнули понад 1,7 мільйона разів.

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Запис був зроблено під час заворушень у штаті Вірджинія, коли учасників демонстрацій проти знесення пам'ятників учасникам громадянської війни в США звинуватили у "білому націоналізмі".

"Ніхто не народжується, ненавидячи інших людей через колір шкіри, походження або релігію", - написав Обама.

"Людей ще потрібно навчити ненавидіти. Але якщо їх можна навчити ненависті, їх можна навчити і любові...", - додав Обама в коментарі до твіта.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (BarackObama) August 13, 2017

В цілому, три повідомлення Обами у цьому році потрапили в топ-10 за кількістю ретвітів, а в десятці кращих за кількістю лайків виявилися два його твіти.

У лідерах також опинився пост популярної співачки Аріани Гранде, написаний після теракту на її концерті в Манчестері у травні цього року.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Аккаунт чинного президента США Дональда Трампа став найпопулярнішим серед світових лідерів і посадових осіб США, однак незважаючи на його активність, повідомлення не змогли набрати необхідну кількість лайків і репостов, щоб бути в першій десятці.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter колаж, на якому він в буквальному сенсі "затьмарює" свого попередника на посту глави держави Барака Обаму.