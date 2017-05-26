Виготовив бомбу, подивившись відео ІДІЛ: брат "манчестерського терориста" розповів подробиці підготовки до вибуху

Брат манчестерського терориста Ашем Абеді, якого заарештували у Лівії, розповів під час допиту, що знав про майбутній теракт. Про це повідомляє ABC News, з посиланням на прес-службу лівійських силовиків.

Брат терориста розповів, що смертник самостійно виготовив бомбу, подивившись відео ІДІЛ, а він допомагав йому і знає механізм вибухового пристрою.

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Також він зазначив, що вони розмовляли з братом за 30 хвилин до самого вибуху. Але він не знав, де і коли саме мав бути теракт.

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері в понеділок, 22 травня, в концертному холі "Манчестер Арена" після виступу американської співачки Аріани Гранде прогримів вибух, в результаті якого загинули 22 людини і ще 64 були поранені. Вибух здійснив смертник, який проніс з собою саморобний вибуховий пристрій.

23 травня відповідальність за теракт в Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Увечері у вівторок поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного в скоєнні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився в Манчестері в сім'ї вихідців з Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сім'я Абеді жила на півдні Манчестера щонайменше протягом останніх десяти років.