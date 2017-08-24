Трамп опублікував в Twitter колаж, на якому він "затьмарює" Обаму

Президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter колаж, на якому він "затьмарює" свого попередника на посту глави держави Барака Обаму.

На картинці з чотирьох секцій представлено чотири чорно-білих зображення Обами, якого поступово закриває кольорова фотографія усміхненого Трампа. Під фотографією зроблений підпис: "найкраще затемнення!"

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Відзначимо, що жителі 14 штатів США в понеділок могли спостерігати "Велике сонячне затемнення". В останній раз подібне явище в США спостерігали 99 років тому.

Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку з'явилася скульптура Трампа, який годує голубів твітами. "Президент" сидить на лавці з коробкою печива "Твитси" в руках.