Черговий британський міністр пішов у відставку через звинувачення в домаганнях

Перший міністр і глава секретаріату британського кабінету міністрів Даміан Грін у середу, 20 грудня, оголосив про свою відставку.

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Як передає DW.com, раніше на його адресу були висунуті звинувачення в домаганнях, а також за зберігання порнографічних матеріалів на робочому комп'ютері. Розслідування прийшло до висновку, що Грін дав свідчення, що "вводять в оману" і "неправдиві" відомості у відповідь на звинувачення.

До відставки глави секретаріату уряду закликала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Даміана Гріна називають одним з найближчих соратників Мей.

Відставка Гріна стала вже третьою в британському уряді за останні тижні. Раніше міністр оборони Майкл Феллон залишив свою посаду через звинувачення в домаганнях. Після цього пішла у відставку Прити Пател, міністр з питань міжнародного розвитку, яка, перебуваючи з приватним візитом в Ізраїлі, без погодження з Лондоном зустрілася з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.