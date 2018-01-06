Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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"Дорогі брати і сестри, деякі Східні Церкви, католицькі і православні, в ці дні святкують Господнє Різдво. Приношу свої щирі вітання: нехай ці радісні святкування стануть джерелом оновленої духовної сили і спілкування між усіма нами, християнами, які визнають Його Господом і Спасителем", - сказав Франциск.

Святійший Отець також додав: "Хочу особливо висловити свою духовну близькість православним коптам, і щиро привітати мого брата Тавадроса II з радісною подією освячення нового кафедрального собору в Каїрі".