Порошенко закликав у Святвечір згадати про захисників України і помолитися за них

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко і дітьми Євгенією, Олександрою і Михайлом привітали українців з Різдвом Христовим. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на початку вітання Порошенко процитував слова колядки: "В Вифлеємі днесь Марія Пречиста Породила у вертепі нам Христа".

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Він зазначив, що Різдво - народження надії на спасіння, надії на світ, надії на справедливість. Це свято - він духовний, але він - і державний, він - і народний.

За словами президента, вже більше тисячі років українці по-особливому відзначають цей день. Здавна склалася традиція не просто співати колядки, але і відтворювати народження Сина Божого в народних вертепах.

Також, сказав Порошенко, здавна подають до столу особливу страву - кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма ...

"Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших", - підкреслив він.

У свою чергу дружина президента Марина Порошенко побажала українцям радості і щасливого майбутнього.

Також президент закликав громадян у Святвечір згадати про захисників України і помолитися про них, попросивши їм у Бога здоров'я та сил.