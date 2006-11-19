Отруєний екс-офіцер ФСБ Литвиненко перебуває на межі життя та смерті

Скотланд-Ярд проводить розслідування вірогідного отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра ЛИТВИНЕНКА, який мешкає у Великобританії.

Як пише британська газета "Санді Таймс", О.ЛИТВИНЕНКО зараз перебуває на межі життя і смерті. Лікарі знайшли в його організмі принаймні два види отрут, зокрема підвищену кількість металу талія. Наявність "отрути без запаху і смаку" підтвердив спеціальний токсикологічний тест в лікарні Гай-хоспітал, проведений минулого четверга. За його висновком, вміст отрути в організмі О.ЛИТВИНЕНКА приблизно втричі перевищує допустимий для людини його комплекції рівень, що є потенційно фатальною дозою, зазначає видання.

Сам О.ЛИТВИНЕНКО в інтерв`ю "Санді Таймс" розповів, що вся історія почалася після його зустрічі з одним італійським знайомим на ім`я Маріо, який передав йому лист, що нібито стосується розслідування вбивства журналістки Ганни Політковської. Вони зустрілися за ланчем в японському ресторані.

Незабаром після цього, в ніч на 1 листопада він відчув себе зле, і за ознаками хвороби це було схоже на отруєння. На третій день екс-офіцера ФСБ було доставлено до лікарні лондонського району Барнет. За тиждень його стан ще більше погіршився, він практично повністю облисів.

За словами лікарів, серйозно постраждав кістковий мозок хворого, внаслідок чого його організм майже позбувся білих кров`яних тілець.

Наразі, за даними "Санді Таймс", колишній офіцер ФСБ переведений в іншу лікарню, а його родину взято поліцейськими під охорону.

Відомо, що до погіршення самопочуття він намагався з`ясувати обставини вбивства Ганни Політковської.

У 2000 році О.ЛИТВИНЕНКО нелегально залишив Росію після того, як за рік проти нього було порушено три кримінальні справи. Він вважається одним з найбільш наближених до російського бізнесмена Бориса БЕРЕЗОВСКОГО.

О.ЛИТВИНЕНКУ було надано притулок у Великобританії, а нещодавно він отримав британський паспорт.