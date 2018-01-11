Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав громадянство Еквадору

Еквадор 12 грудня 2017 року надав громадянство засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Еквадору Марію Фернанду Еспінозу.

Вона зазначила, що Ассанж не залишить територію посольства Еквадору у Великій Британії до тих пір, поки йому не буде гарантовано безпеку.

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Еспіноза додала, що Еквадор "продовжує шукати альтернативи" для вирішення проблеми з Ассанжем у Великій Британії і висловила надію, що питання буде вирішено справедливо і з гідністю.

Як зазначає Reuters, Еспіноза не пояснила, яким чином надання громадянства може допомогти Ассанжу уникнути арешту британською поліцією.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня стало відомо, що МЗС Великої Британії відхилило запит з боку уряду Еквадору про надання дипломатичного статусу Джуліану Ассанжу. Дане рішення прийнято на тлі повідомлень про те, що засновник WikiLeaks, який прожив у посольстві Еквадору більше п'яти років, нещодавно отримав громадянство цієї держави.

Джуліан Ассанж з 2012 року живе в посольстві Еквадору в Лондоні. Засновник WikiLeaks звернувся за притулком до влади Еквадору через побоювання, що Велика Британія може екстрадувати його до Швеції, де він проходив у справі про сексуальні домагання.

Ассанж стверджував, що звинувачення проти нього політично мотивовані, і влада Швеції видасть його США, де його чекає кримінальне переслідування за діяльність WikiLeaks.