Британія відмовилася надавати Ассанжу дипломатичний статус

08:29, 11 січня 2018
Світ
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Дане рішення прийнято на тлі повідомлень про те, що засновник WikiLeaks, який прожив в посольстві Еквадору більше п'яти років, нещодавно отримав громадянство цієї держави.

Джуліан Ассанж / REUTERS

МЗС Великобританії відхилив запит з боку уряду Еквадору про надання дипломатичного статусу Джуліану Ассанжу, засновнику WikiLeaks.

Як повідомляє Guardian, ця міра могла б вирішити проблему з тривалим перебуванням громадянина Австралії Ассанжа у Великобританії.

Дане рішення прийнято на тлі повідомлень про те, що засновник WikiLeaks, який прожив в посольстві Еквадору більше п'яти років, нещодавно отримав громадянство цієї держави.

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У разі надання дипломатичного статусу, Ассанж міг би отримати певну недоторканність і зміг би покинути посольство Еквадору, так і Великобританію, не ризикуючи бути заарештованим за порушення колишніх умов звільнення під заставу.

Раніше повідомлялося, що МЗС Еквадору не став підтверджувати або спростовувати повідомлення ЗМІ про надання засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

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Теги: #Ассанж#Ассанж Британія