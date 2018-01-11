Британія відмовилася надавати Ассанжу дипломатичний статус

МЗС Великобританії відхилив запит з боку уряду Еквадору про надання дипломатичного статусу Джуліану Ассанжу, засновнику WikiLeaks.

Як повідомляє Guardian, ця міра могла б вирішити проблему з тривалим перебуванням громадянина Австралії Ассанжа у Великобританії.

Дане рішення прийнято на тлі повідомлень про те, що засновник WikiLeaks, який прожив в посольстві Еквадору більше п'яти років, нещодавно отримав громадянство цієї держави.

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У разі надання дипломатичного статусу, Ассанж міг би отримати певну недоторканність і зміг би покинути посольство Еквадору, так і Великобританію, не ризикуючи бути заарештованим за порушення колишніх умов звільнення під заставу.

Раніше повідомлялося, що МЗС Еквадору не став підтверджувати або спростовувати повідомлення ЗМІ про надання засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.