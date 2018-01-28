Акторка з "Гри престолів" розповіла, коли вийде перша серія останнього сезону

Перший епізод останнього сезону планують показати навесні 2019 року.

Останній сезон серіалу "Гра престолів" вийде на телеекрани у квітні 2019 року.

Про це повідомила акторка Мейсі Вільямс в інтерв'ю Metro. У серіалі вона грає Ар'ю Старк.

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"Ми завершуємо зйомки в грудні і випустимо перший епізод в квітні", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше програмний директор HBO Кейсі Блойс пояснив, чому серіал «Гра престолів» не повернеться раніше 2019 року.

За словами Блойса, творцям шоу Девіда Беніоффу і Деніелу Бретту Уайссу потрібен додатковий час, щоб зробити фінальні шість серій на найвищому рівні якості.