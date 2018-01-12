В HBO пояснили, чому "Гра престолів" не повернеться раніше 2019 року
Творцям серіалу потрібен додатковий час, щоб зробити фінальні шість серій на "найвищому рівні якості".
Програмний директор HBO Кейсі Блойс пояснив, чому серіал «Гра престолів» не повернеться раніше 2019 року.
Про це повідомляє Entertainment Weekly.
За словами Блойса, творцям шоу Девіда Беніоффу і Деніелу Бретту Уайссу потрібен додатковий час, щоб зробити фінальні шість серій на найвищому рівні якості.
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Як зазначив програмний директор HBO, «Гра престолів» в міру свого розвитку ставала більш масштабною, в тому числі в сценах битв і в спецефектах, а на такі речі потрібен час.
Крім того, Блойс сказав, що використовувати фінальний сезон «Ігри престолів» для запуску нового шоу не планується. В даний час йде робота над потенційними спін-оффами.
Раніше повідомлялося, що пошта Великобританії має намір випустити серію марок до телесеріалу «Гра престолів».