У Кремлі назвали Путіна "лідером політичного олімпу"

У Кремлі заявили, що не розглядають Навального як загрозу.

У Кремлі заявили, що не розглядають Олексія Навального як загрозу, тому що президент РФ Володимир Путін - «лідер політичного олімпу».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Ні», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи розглядають у Кремлі Навального як політичну загрозу.

Читайте такожПід час страйку виборців Навального в центрі Москви заспівали відому пісню про Путіна (відео)

Говорячи про проведені в Росії 28 січня акції, прес-секретар Путіна зазначив, що головне при їх проведенні – гарантування безпеки і громадського порядку. «Позиція в даному разі досить послідовна. Ви знаєте, що в якихось населених пунктах ці акції, до речі, кажуть, досить нечисленні, були узгоджені, що відповідає закону. У якихось місцях вони не були узгоджені, і була дана демонстративна відмова від альтернативних пропозицій місць проведення, і в цьому разі вони не відповідали законодавству. І звичайно, тут головне, щоб забезпечувалися законність, безпека і громадський порядок», - сказав Пєсков.

У той же час він підкреслив, що Путін є «абсолютним лідером політичного олімпу в Росії, і навряд чи хтось зможе з ним серйозно конкурувати».

«Рівень популярності Володимира Путіна виходить далеко за межі Росії, навряд чи хтось зможе поставити під сумнів, що Путін є абсолютним лідером громадської думки, абсолютним лідером політичного олімпу, скажімо так, з яким на даному етапі навряд чи хтось зможе серйозно конкурувати. Путін не раз підтверджував це своє незаперечне лідерство і продовжує це робити й далі», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи може участь громадян в акціях, які пройшли по всій Росії, свідчити щось про популярність Путіна.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Навальний організував 28 січня «Страйк виборців» на знак протесту проти заборони брати участь у президентських виборах РФ у березні 2018 року. Він називає ці вибори нечесними і закликає своїх прихильників не брати участь у голосуванні. Акція пройшла в десятках російських міст, в ній брали участь тисячі людей. Кілька сотень людей були затримані правоохоронними органами.