Висунуто офіційну версію катастрофи Ан-148 у Підмосков'ї

Фактором розвитку особливої ситуації на борту літака могли стати неправильні дані про швидкість польоту через обмерзання датчиків.

Катастрофа літака Ан-148 у Підмосков'ї могло бути пов'язана з неправильними даними про швидкість польоту через обмерзання датчиків.

Про це повідомили у Міждержавному авіаційному комітеті РФ (МАК) після завершення розшифровки даних параметричного бортового самописця, передає "ТАСС".

Читайте такожУ Росії сталася нова авіакатастрофа, є загиблі

"Попередній аналіз зареєстрованої інформації, а також аналіз аналогічних випадків, що сталися у минулому, дозволяють припускати, що чинником розвитку особливої ситуації у польоті могли стати неправильні дані про швидкість польоту на індикаторах пілотів, що, у свою чергу, мабуть, було пов'язано з обмерзанням приймачів повного тиску (ППТ) при виключеному стані систем їхнього обігріву", - повідомили в МАК.

"У всіх інших польотах, наявних на самописці (ще 15 польотів), обігрів ППД включався перед зльотом на виконавчому старті", - йдеться у повідомленні.

У МАК зазначають, що особлива ситуація на борту почала розвиватися приблизно через 2,5 хв після зльоту на висоті близько 1300 метрів і приладовій швидкості 465-470 км/ч. У відомстві додали, що в цей момент самописці літака зафіксували розбіжності між даними датчиків швидкості.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

Читайте такожУ Росії припинили пошукову операцію на місці падіння літака Ан-148 (фото, відео)

На борту перебувала 71 людина, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули. За останніми даними, на борту літака були троє іноземців: громадяни Швейцарії, Азербайджану і Казахстану.

Експерти озвучили різні версії падіння літака Ан-148, у тому числі миттєве руйнування двигуна й обмерзання літака у польоті. Версію теракту також не відкидали.

Пізніше слідчий комітет РФ повідомив, що російський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що впав у Підмосков'ї 11 лютого, вибухнув унаслідок падіння.