Що відомо про падіння Ан-148 у Підмосков'ї: версії, розмова диспетчерів, фото та відео з місця катастрофи

Літак Ан-148 зник з радарів через дві хвилини після зльоту, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

11 лютого, о 13:24 за Києвом, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу).

Літак Ан-148 зник з радарів через дві хвилини після зльоту, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

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У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148. Згідно із оприлюдненим МНС РФ списком загиблих, на борту знаходилися два іноземних громадянина – швейцарець і азербайджанець.

Через декілька годин після катастрофи у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на місці пригоди знайдено уламки іншого повітряного судна, ймовірно, гелікоптера, який міг належати "Пошті Росії". Однак представники пошти заперечують те, що мають відношення до катастрофи.

Відео з місця катастрофи (телеканал 360)

Слідчі СК РФ розглядають кілька версій катастрофи, серед них - погодні умови, людський фактор і несправність повітряного судна. Наразі слідчі дії у справі проводяться в трьох регіонах Росії - Московській, Оренбурзькій і Саратовській областях.

За інформацією джерела РБК, Двигуни Ан-148 працювали аж до зіткнення із землею, руйнування судна сталося від удару об землю. За його словами, на місці аварії утворилася воронка глибиною два з половиною метри. Як додав співрозмовник, «огляд двигуна і елементів механізмів крила дозволяє зробити висновок, що літак не зруйнувався в повітрі», в якості причини катастрофи літака розглядається версія теракту. При цьому, за словами співрозмовника, вона навряд чи стане пріоритетною - експерти-вибухотехніки, які оглянули уламки літака, не знайшли на них слідів вибухової речовини.

Як пише інше російське видання КомерсантЪ, основними версіями є падіння, загоряння у двигуні, обледеніння, несправність датчика швидкості та помилка пілотування. За словами співрозмовників видання, рейс 6W703 Москва-Орськ повинен був, згідно з розкладом, вилетіти о 14.00 за місцевим часом, але відірвався від землі лише о 14.24 за московським часом.

На оприлюдненому виданням LiveATC.net аудіозапису переговорів диспетчерів чутно, як вони повідомляють один одному, що не можуть вийти на зв'язок із пасажирським лайнером "Саратовських авіаліній" Ан-148, що вилетів із аеропорту Домодєдово і виконував рейс 6W703 Москва-Орськ.

На 29-ій хвилині один із диспетчерів говорить, що цей літак не відповідає. На моменті 29:46 чутно, як він закликає вийти пілотів цього лайнера на зв'язок. "703-й, він нам не відповідає, - заявив він колегам. - Саратов-703, відповідай <...> (нерозбірливо)! Саратов-703, <...> відповідай! В курсі, що Саратов-703 Москва кличе і кличе?". Після цього інший диспетчер (на 30:15) сказав: "703, дайте відповідь Шереметьєво!".