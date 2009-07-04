У Лондоні під час пожежі в житловому будинку загинули шестеро людей
19:13, 04 липня 2009Світ
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Шестеро людей загинули внаслідок пожежі, яка виникла в житловій 12-поверховій будівлі на південному сході Лондона. За свідченнями медиків, троє померли в самому будинку, а ще троє в лікарні, передає ІТАР-ТАСС.
Загалом до лікарні з опіками різного ступеню було доставлено 13 мешканців будинку, зокрема трьох у важкому стані.
Пожежниками врятовано 30 людей.
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