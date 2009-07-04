У Лондоні під час пожежі в житловому будинку загинули шестеро людей

Шестеро людей загинули внаслідок пожежі, яка виникла в житловій 12-поверховій будівлі на південному сході Лондона. За свідченнями медиків, троє померли в самому будинку, а ще троє в лікарні, передає ІТАР-ТАСС.

Загалом до лікарні з опіками різного ступеню було доставлено 13 мешканців будинку, зокрема трьох у важкому стані.

Пожежниками врятовано 30 людей.