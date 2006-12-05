Меркель і Ширак вимагають від Росії знайти вбивць Литвиненка

Президент Франції Жак Ширак і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію сприяти в розслідуванні обставин смерті Олександра Литвиненка, який ймовірно помер в результаті отруєння полонієм. За словами Меркель, її непокоїть, що останнім часом сталося кілька вбивств, які наразі не розкриті, повідомляє газета The International Herald Tribune.

Меркель також нагадала, що вона виступила з аналогічним закликом, коли була вбита журналістка Анна Політковська. "Те саме тепер відбувається і з цим жахливим убивством в Лондоні", - сказала бундесканцлер. Французький президент підтримав Меркель і заявив, що Росія має надати повне сприяння в цьому питанні.

Литвиненко помер 23 листопада в одній з лондонських лікарень. Перед смертю він стверджував, що його отруїли за наказом російської влади. Скотланд-ярд проводить розслідування за фактом смерті за підозрілих обставин, а не за фактом вбивства.

У Росії перебувають британські слідчі, які мають намір взяти участь в допитах кількох осіб, троє з яких зустрічалися з Литвиненком у день його ймовірного отруєння. Допити проводитимуть слідчі Генпрокуратури РФ.

Лента.ру