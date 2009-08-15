Медведєва впіймали на порушенні правил дорожнього руху

Російський президент Дмитро Медведєв порушив правила дорожнього руху.

Про це в суботу пише газета КоммерсантЪ.

Зокрема, прес-секретар Міжрегіонального центру захисту прав людини єкатеринбуржець В`ячеслав Башков, який направив до управління держінспеції безпеки дорожнього руху по Москві скаргу на президента, вважає, що Медведєв порушив правила дорожнього руху.

Підставою для скарги Башков називає сюжет програми "Вести", де показано, як Медведєв 12 серпня в Сочі після перегляду футбольного матчу Росія-Аргентина вийшов з кафе, сів за кермо автомобіля Mercedes ML (держномер е030кх97) і почав рух, але не пристібнувся ременем безпеки.

"Я обурений поведінкою президента, який має бути прикладом законослухняності", - пояснив Башков.

Аналогічну заяву на ім`я головного державного інспектора безпеки дорожнього руху РФ Віктора Кір`янова написав московський сценарист Олег Козирєв.

"Я розумію, що президент недоторканний, і штрафувати його ніхто не буде. Але якщо він сам добровільно визнає свою помилку і заплатить штраф, це буде непоганим прикладом для всіх інших автомобілістів", - пояснив Козирєв.

Законодавство передбачає за таке порушення штраф у розмірі 500 рублів.

Але представники автоінспекції заявляють, що за безпеку президента відповідає Федеральна служба охорони (ФСО).

У свою чергу, керівник центру по зв`язках із громадськістю ФСО Росії Сергій Дев`ятов запевнив, що "правила дорожнього руху єдині для всіх, і перші особи країни не є винятком".

"У мене є великі сумніви, що президент їхав без ременя", - вважає пан Дев`ятов.

"Справа навіть не в тому, що правила вимагають пристібатися, а в тому, що, якщо ремінь не пристебнутий, машина починає неприємно пищати. Наскільки я знаю, і президент, і прем`єр пристібаються завжди, коли їздять за кермом, я думаю, що президент пристібнувся вже після початку руху", - сказав він.

Джерело в Кремлі запевняє, що саме так воно і було.

Українська правда