Польський прем`єр не поїде за кордон через секс-скандал

Прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ переніс візит до Литви через секс-скандал, пов`язаний з віце-прем`єром Анджеєм ЛЕППЕРОМ.

Як повідомив журналістам у четвер ввечері прес-секретар уряду Польщі Ян ДЗЕДЗИЧАК, візит глави уряду перенесено через складну політичну ситуацію в країні. Я.ДЗЕДЗИЧАК пояснив, що в останні дні в Польщі розгорівся скандал навколо партії "Самооборона" та її лідера, віце-прем`єра А.ЛЕППЕРА.

Прес-секретар уряду сказав, що Я.КАЧИНСЬКИЙ зустрічався у четвер з А.ЛЕППЕРОМ.

Після зустрічі з прем`єром сам А.ЛЕППЕР заявив журналістам, що урядова "коаліція зберігається" і його відставки з поста віце-прем`єра не буде.

Раніше прокуратура Польщі порушила справу у зв`язку зі скандалом довкола віце-прем`єра.

У понеділок польська загальнонаціональна газета «Gazeta Wyborcza» опублікувала статтю "Робота за секс", в якій А.ЛЕППЕР, лідер лівої популістської партії "Самооборона", обвинувачується у тому, що надав жінці роботу в партійних структурах за умови, що вона зобов`язується займатися з ним сексом.

Жінка, яка в статті фігурує під ім`ям Анета К., розповіла: "Я намагалася відмовитися від сексу, але, коли я сказала "ні", він заявив, що на моє місце претендують сотні інших дівчат". За її словами, вона прийняла цю умову прийому на роботу і вступила з А.ЛЕППЕРОМ в інтимний зв`язок.

Через два дні після проведеної разом ночі Анета К. одержала роботу.

У свою чергу А.ЛЕППЕР відкинув всі звинувачення і зажадав негайно провести розслідування. "У мене не було інтимних стосунків з цією жінкою. Я вимагаю, щоб розслідування негайно прояснило ситуацію", - категорично заявив він.

Парламентська опозиція зажадала від прем`єр-міністра Я.КАЧИНЬСЬКОГО негайно відправити А.ЛЕППЕРА у відставку.

Партія Я.КАЧИНСЬКОГО "Право і справедливість" має в Сеймі всього 153 з 460 місць і повністю залежить від своїх партнерів по урядовій коаліції.

Сам Я.КАЧИНСЬКИЙ по тому, як обійняв посаду глави уряду Польщі, обіцяв повернути в політику високі моральні стандарти.

За словами крайового прокурора Польщі Януша КАЧМАРЕКА, справою активно займається окружна прокуратура в Лодзі. Як сказав прокурор журналістам, необхідно з`ясувати, чи "одержувала особа, яка обіймає громадську посаду, особисту вигоду у вигляді сексуальних послуг за працевлаштування". Згідно чинного в Польщі законодавства, звинуваченому може загрожувати до восьми років ув’язнення.