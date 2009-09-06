За тиждень до Медведєва Туркменію відвідає Уго Чавес

Багата на природний газ Туркменія 6-7 вересня готується зустріти в Ашгабаті президента Венесуели Уго Чавеса, одного з прихильників ідеї Кремля щодо створення "газової ОПЕК" повідомляє Reuters.

"Зокрема, думаю, з Чавесом обговорюватимуться питання співпраці у галузі енергетики", - сказав агентству співрозмовник в уряді, не уточнюючи деталей.

Туркменія - основний продавець природного газу в Центральній Азії - жила в умовах суворої ізоляції за колишнього лідера Сапармурада Ніязова, який помер наприкінці 2006 року, пише оглядач агентства. Його наступник Гурбангули Бердимухаммедов вибрав шлях диверсифікації енергопотоків, які раніше замикалися на трубах Росії.

На початку 2010 року намічено відкрити експорт газу до Китаю газопроводом, що нині будується, і збільшити постачання до сусіднього Ірану.

У липні, після тримісячної зупинки постачань туркменського газу до Росії через аварію, Бердимухаммедов заявив про готовність дати сировину для європейського проекту газопроводу "Набукко". Газпром купував тут до 50 мільярдів кубів газу на рік при загальному видобутку приблизно 75 мільярдів.

Тема умов відновлення постачань, - а Москва хоче перегляду умов контракту, - обговорюватиметься під час запланованого на 13 вересня візиту президента РФ Дмитра Медведєва до Туркменії.

Бердимухаммедов, якого у суботу показало місцеве ТБ, коментуючи очікуваний приїзд Чавеса, сказав, що такі зустрічі - "добра основа для подальшого просування взаємовигідної, довгострокової співпраці, як із своїми ближніми сусідами, так і з партнерами з інших континентів".

Чавес, який відвідав минулого року Росію, підтримав її в питанні створення союзу газодобувних країн. Венесуела входить в десятки виробників природного газу.

Згідно із звітом британської компанії BP, Туркменія за доведеними запасами газу посідає четверте місце (7,94 трильйона кубометрів газу) після Росії (43,30 трильйона), Ірану (29,61 трильйона) і Катару (25,46 трильйона).